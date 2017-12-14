Еще один новоуральский депутат может лишиться кресла: соперник нашел сведения о его судимости

Еще одна замена в составе Новоуральской городской думы может произойти по итогам судебного разбирательства между Новоуральской городской ТИК и бывшим кандидатом в депутаты Вадимом Аверьяновым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самовыдвиженец Аверьянов утверждает, что его соперник по избирательному округу № 14, единоросс Тимофей Бархатов, при выдвижении на выборы скрыл сведения о судимости. Выборы Бархатов выиграл с небольшим перевесом – 638 голосов против 605 у Аверьянова. Вчера во время заседания Свердловского областного суда Аверьянов представил информацию за подписью свердловского военкома Игоря Лямина, где говорится, что Тимофей Бархатов, дата рождения которого совпадает с датой рождения избранного депутата, был осужден Военным трибуналом во время прохождения срочной службы в рядах ВС СССР по ст. 255 «Нарушение уставных правил караульной службы», п. «в» и ст. 89 «Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем кражи», ч. 3 УК РСФСР. «Областной суд по иску Аверьянова В.Ю. к Новоуральской ГТИК взял перерыв по просьбе представителя Бархатова Т.В. Тому нужно время для изучения предоставленных Аверьяновым в суд доказательств судимости Бархатова Т.В., которые поступили в суд из Свердловского областного военкомата и Дальневосточного военного окружного суда», – написал Аверьянов в соцсети.

Напомним, недавно итоги выборов по другому округу в Новоуральске оспорил экс-кандидат Дмитрий Шадрин. Он баллотировался в думу как самовыдвиженец по одномандатному округу № 12. По итогам голосования он получил 457 голосов, а победительница, кандидат от «Единой России» Лидия Голубева, – 474. Разница составила всего 17 голосов. По мнению Шадрина, на одном из участков были допущены серьезные нарушения, и он добился сначала пересчета голосов, потом – отмены результатов голосования по УИК.

Добавим, что и Аверьянов, и Шадрин – бывшие руководители областных отделений партий: Аверьянов – ЛДПР, Шадрин – КПРФ.

Новоуральск, Екатеринбург, служба информации

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