Куйвашев возвращает Екатеринбургу часть градостроительных полномочий

Сегодня, в последний день работы профильных комитетов заксобрания в 2017 году, стало известно, что губернатор Евгений Куйвашев внес законопроект о возвращении администрации Екатеринбурга части градостроительных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксо, сегодня законопроект был рассмотрен профильным комитетом по развитию МСУ. Между тем еще вчера вечером в повестке заседания его не было.

Документ представил глава минстроя Михаил Волков. Согласно проекту, с 1 января 2018 года к городу вернутся полномочия по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования и принятию решений о развитии застроенных территорий. Напомним, именно развитие застроенных территорий Екатеринбурга сейчас составляет существенный сегмент всей строительной отрасли региона – достаточно посмотреть на повестки градостроительных советов и публичных слушаний. Почти все они касаются уплотнения уже существующих кварталов. Отвечая на вопросы депутатов, Михаил Волков отметил, что минстрой подготовил базу для плавного перехода к передаче полномочий от области к городу, а также договорился о трудоустройстве высвобождающихся специалистов, ранее перешедших на работу в министерство.

Напомним, когда речь шла о передаче градостроительных полномочий из города в область, противники реформы акцентировали внимание на том, что областной Минстрой слишком далек от реалий городской жизни. В мае 2016 года глава администрации Александр Якоб и глава города Евгений Ройзман даже обратились в суд с требованием вернуть городу градостроительные полномочия, но получили отказ. После перехода Владимира Тунгусова из мэрии в администрацию губернатора не раз звучали предположения о том, что губернатор вернет полномочия в качестве «жеста доброй воли».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.12.17

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