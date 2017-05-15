Хватило пяти минут: профильный комитет одобрил возвращение Екатеринбургу градостроительных полномочий

Публикации за 15.05.17

Комитет заксобрания по местному самоуправлению только что единогласно одобрил законопроект о возвращении Екатеринбургу двух из шести градостроительных полномочий, ранее переданных области.

Как передаёт корреспондент NDNews.ru, обсуждения как такового не было. Текст законопроекта зачитал областной министр строительства Михаил Волков, после чего все шесть членов комитета тут же единогласно проголосовали за. На следующей неделе закон будет принят на пленарном заседании заксо. Вопрос о том, зачем надо было отнимать у города полномочия два года назад, не поднял никто.

Напомним, законопроект, вышедший из-под пера губернатора и вносящий изменения в областной закон о передаче полномочий № 111-ОЗ от 12.10.2015, уже опубликован на сайте заксо. Содержательная часть законопроекта состоит всего из одной строки: «Подпункты 3 и 4 части первой статьи 2 признать утратившими силу». В указанных подпунктах действующего закона говорится исключительно о полномочиях на разработку некоторых видов градостроительной документации. В частности, городу вернут право менять и утверждать правила землепользования и застройки Екатеринбурга. Однако еще до того, как законопроект поступил на рассмотрение в заксо, «свой» проект правил землепользования областной минстрой уже написал – в начале июня он будет обсуждаться на публичных слушаниях. Т.е. город сможет внести в них изменения, но уже постфактум.

При этом себе область оставляет гораздо более значимые полномочия. Во-первых, это – утверждение генерального плана Екатеринбурга (документа, который определяет общие векторы градостроительной политики на долгосрочный период). Во-вторых, минстрой продолжит выдавать юридическим лицам разрешения на строительство и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. И, наконец, самое важное – именно минстрой продолжит принимать решения о развитии застроенных территорий, включая организацию и проведение аукционов на право заключения договоров о развитии таких территорий. Напомним, именно развитие застроенных территорий Екатеринбурга сейчас составляет существенный сегмент всей строительной отрасли региона – достаточно посмотреть на повестки градостроительных советов и публичных слушаний.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 15.05.17

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