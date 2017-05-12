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Екатеринбург

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Публикации за 12.05.17

Эксперты разрешили депутатам вернуть Екатеринбургу треть отнятых полномочий

Эксперты разрешили депутатам вернуть Екатеринбургу треть отнятых полномочий

Законопроект о возвращении Екатеринбургу двух из шести отобранных у него в 2015 году градостроительных полномочий не противоречит федеральному законодательству, а решение о целесообразности такого решения должны принять депутаты заксо.

Как сообщил NDNews.ru пресс-секретарь заксобрания Алексей Сидорский, об этом заявил сегодня на заседании экспертного совета директор Уральского института регионального законодательства (УИРЗ) Николай Воронин. Уже в понедельник, 15 мая, законопроект будет рассмотрен профильным комитетом по региональной политике и развитию местного самоуправления.

Напомним, законопроект, вышедший из-под пера губернатора и вносящий изменения в областной закон о передаче полномочий № 111-ОЗ от 12.10.2015, уже опубликован на сайте заксо. Содержательная часть законопроекта состоит всего из одной строки: «. В указанных подпунктах действующего закона говорится исключительно о полномочиях на разработку некоторых видов градостроительной документации. В частности, городу вернут право менять и утверждать правила землепользования и застройки Екатеринбурга. Однако еще до того, как законопроект поступил на рассмотрение в заксо, – в начале июня он будет обсуждаться на публичных слушаниях. Т.е. город сможет внести в них изменения, но уже постфактум.

При этом себе область оставляет гораздо более значимые полномочия. Во-первых, это – утверждение генерального плана Екатеринбурга (документа, который определяет общие векторы градостроительной политики на долгосрочный период). Во-вторых, минстрой продолжит выдавать юридическим лицам разрешения на строительство и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. И, наконец, самое важное – именно минстрой продолжит принимать решения о развитии застроенных территорий, включая организацию и проведение аукционов на право заключения договоров о развитии таких территорий. Напомним, именно развитие застроенных территорий Екатеринбурга сейчас составляет существенный сегмент всей строительной отрасли региона – достаточно посмотреть на повестки градостроительных советов и публичных слушаний.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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