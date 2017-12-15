Дума Сосьвы избрала нового главу города

Новым главой Сосьвинского городского округа избран Геннадий Макаров, занимавший до этого должность сити-менеджера. Такое решение приняли накануне депутаты муниципальной думы, сообщает местное издание «ПроСосьву.ru».

По итогам конкурсного отбора в думе было представлено две кандидатуры. Помимо главы администрации Геннадия Макарова на пост мэра претендовал его заместитель по жилищно-коммунальному хозяйству Артем Киселев. Действующий глава города Алексей Сафронов также участвовал в конкурсе, но написал самоотвод за день до начала второго этапа отбора кандидатов. Всего на пост мэра подавали заявления 7 человек.

Инаугурация нового главы городского округа запланирована на 19 декабря.

Сосьва, служба информации РИА «Новый День»

Сосьва. Другие новости 15.12.17

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