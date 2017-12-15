Вокзалы РЖД провалили проверку ФСБ на теракты

Компания «Российские железные дороги» в 2017 году провалила антитеррористические проверки на ж/д вокзалах. Сотрудники ФСБ смогли беспрепятственно пронести муляжи взрывных устройств на вокзалы, за что чекисты поставили РЖД «неуд» по экзамену за безопасность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение года сотрудники ФСБ 250 раз пытались пронести муляжи взрывных устройств на вокзалы и станции, в подавляющем большинстве случаев им это удавалось. Охрана вокзалов поймала «злоумышленников» лишь в 18% случаев, сообщает паблик Mash.

Самыми незащищенными, как оказалось, являются железнодорожные станции в сельских населенных пунктах. Но и в крупных городах охрана и сотрудники железнодорожных вокзалов не заметили пронесенной и подложенной на станциях «взрывчатки», отмечают в ФСБ.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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