Житель Екатеринбурга за организацию борделя в массажном салоне получил штраф в 200 тысяч рублей

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 31-летнему Семену Панову, который организовал в массажном салоне «Африка» бордель.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, по версии следствия и суда, в массажном салоне мастера-массажистки оказывали клиентам интим-услуги за денежное вознаграждение в размере от 2 900 до 7 900 рублей. «Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями в сфере нравственности устроили проверочную закупку и зафиксировали факты оказания услуг сексуального характера за денежное вознаграждение. В результате действий сотрудников правоохранительных органов преступная деятельность по организации занятия проституцией была пресечена», – говорят в ведомстве.

В свое оправдание обвиняемый заявлял, что услуги работниц должны расцениваться как массаж. Однако по результатам сексологической судебной экспертизы, действия, совершенные по отношению к клиентам салона, были признаны услугами сексуального характера. «Именно результаты экспертизы, проведенной на основании показаний клиентов, позволили утверждать, что в данном массажном салоне было организовано занятие проституцией», – отмечают в полиции.По решению суда Панова признали виновным в организации борделя и назначили ему наказание в виде штрафа в размере двухсот тысяч рублей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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