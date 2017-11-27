В Екатеринбурге директора массажного салона «Африка» будут судить за организацию борделя

В Екатеринбурге директора массажного салона «Африка» отправили под суд по обвинению в организации борделя. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, на скамье подсудимых окажется 31-летний житель уральской столицы. По версии следствия, несколько лет назад он организовал занятие проституцией в помещениях массажного салона «Африка». Мастера-массажистки оказывали клиентам интим-услуги за денежное вознаграждение в размере от 2 900 до 7 900 рублей.

«Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями в сфере нравственности устроили проверочную закупку и зафиксировали факты оказания услуг сексуального характера за денежное вознаграждение. В результате действий сотрудников правоохранительных органов преступная деятельность по организации занятия проституцией была пресечена», – говорят в ведомстве.

В свое оправдание обвиняемый заявлял, что услуги работниц должны расцениваться как массаж. Однако по результатам сексологической судебной экспертизы, действия, совершенные по отношению к клиентам салона, были признаны услугами сексуального характера. «Именно результаты экспертизы, проведенной на основании показаний клиентов, позволили утверждать, что в данном массажном салоне было организовано занятие проституцией», – отмечают в полиции.

Сегодня уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 УК РФ в отношении директора салона, направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.11.17

Отсутствие скидки на кредитную ставку и две госпрограммы. Что будет с льготными автокредитами в 2018 году. / В конце недели в Нижний Тагил съедутся прыгуны с трамплина из 17 стран. / Красноуральцы требуют лишить председателя думы госпенсии и наказать его уголовно за подделку диплома. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»