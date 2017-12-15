ГУ ФСИН опубликовало видео, как в «прославившейся» пытками ИК №2 отпраздновали день Конституции (ВИДЕО)

Спустя несколько дней после праздника Дня Конституции ГУ ФСИН по Свердловской области опубликовало видео праздничного концерта, проведенного осужденными в честь праздника.

Как сообщили в ведомстве, перед спецконтингентом выступила группа «Парус»,исполнившая композиции патриотической направленности. Одной из таких, приуроченной к празднику, стала песня Владимира Кузьмина «Я не забуду тебя никогда».

Праздник в ИК-2

Отметим, что до сегодняшнего дня ИК №2 попадала в новостийную повестку с весьма неприятными событиями. Именно в этой колонии заключенных пытали и записывали процесс на камеру. Замначальника колонии Михаила Белоусова за организацию пыток ранее приговорили к 6,5 годам лишения свободы. Его подельников активистов от четырех до пяти лет и трех месяцев лишения свободы. Согласно данным, озвученным по результатам расследования, осужденных окунали головой в унитазы, избивали и унижали.

Возможно, патриотический праздник стал своего рода попыткой несколько подправить испорченную репутацию пенитенциарного учреждения.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.12.17

В затею духовника Путина на Урале вбухали 400 млн бюджетных денег. Что из этого вышло (ФОТО). / Размер имеет значение: почему Козицын зациклился на башнях (ИНФОГРАФИКА). / Житель Екатеринбурга за организацию борделя в массажном салоне получил штраф в 200 тысяч рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»