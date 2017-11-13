В Екатеринбурге вынесли приговор замначальника ИК-2, где пытали заключенных на камеру

В Екатеринбурге завершился громкий судебный процесс по делу об истязаниях в ИК-2. Систему пыток организовал бывший замруководителя колонии Михаил Белоусов, по его указке пятеро осужденных издевались над другими зеками. Одного из них избили, помочились на него и приковали к кровати наручниками. Весь процесс снимался на видео.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», зверства происходили в 2012-2013 годах. По версии следствия, Белоусов организовал в ИК-2 иерархическую структуру среди осужденных. Дневальные отрядов подбирали себе заместителей («председателей совета коллектива отряда»), работников («председателей секций») и «кабинетчиков», которые вели общехозяйственные работы, следили за порядком. По этой иерархии дневальные подчинялись гуфсиновцу, координировали с ним свою деятельность и получали от него указания, за что им давались поблажки и возможность нарушать режим.

Неугодных руководству ИК-2 заключенных пытали, нередко очень изощренно. Так, 16 ноября 2012 года в колонию прибыл осужденный. Пока он находился в «комнате досмотра» карантинного отделения, представители «актива» потребовали от него надеть на руку красную повязку и произнести определенную фразу (она должна была означать, что осужденный – представитель нетрадиционной сексуальной ориентации). Зэк отказался выполнять это требование, и «активисты» избили его. Пытки продолжались два дня. В частности, «актив» заставлял раздевшегося зэка окунуть голову в унитаз. Один из подсудимых помочился на истязаемого. Все это фиксировалось на камеру. Далее злоумышленники пристегнули осужденного наручниками к кровати в карантинном отделении и оставили его там без движения на несколько дней.

Об издевательствах в колонии стало известно после того, как видеозапись этого истязания попала в интернет и получила огласку в СМИ.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга сегодня признал Белоусова, а также еще пятерых зэков виновными в организации пыток. По информации пресс-службы областной прокуратуры, Белоусову назначили наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Его лишили звания подполковника и запретили ему работать в государственных учреждениях в течение трех лет. «Другим подсудимым, членам «актива», суд назначил сроки от 4 лет до 5 лет 3 месяцев в колонии строгого режима. Кроме того, с двух осужденных взыскан в пользу одного из потерпевших моральный вред на общую сумму 500 тыс. рублей», – добавила сотрудница суда.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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