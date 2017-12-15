Участников стачки против «Платона» в Екатеринбурге оштрафовала полиция (ВИДЕО)

Сегодня свердловское отделение «Объединения перевозчиков России» присоединилось к очередной стачке дальнобойщиков против системы «Платон», устроив пикет на 20-м километре ЕКАДа. Прибывшие на место силы полиции признали акцию незаконной и привлекли двух участников к административной ответственности за нарушение правил проведения одиночных пикетов.

Полиция блокирует пикет против «Платона»

Многочисленные полицейские объяснили дальнобойщику Максиму Фокину, что его пикет не является одиночным, так как за его фурой с наклейкой ОПР стоит еще одна с такой же наклейкой. Силовики достали рулетку и замерили расстояние между машинами, он оказалось меньшим, чем разрешенные законом 50 метров. Доводы водителей, что второе авто не принимает участия в акции, полицию не убедили. На грузоперевозчиков составили протоколы. На данный момент на стоянке находится 4 длинномера, и водители ждут, что к ним присоединятся новые соратники.

Напомним, дальнобойщики объявили с сегодняшнего дня очередную стачку. Они добиваются полной отмены сбора. Летом ОПР заявило о намерении выдвинуть своего кандидата в президенты.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.12.17

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