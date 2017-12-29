Уральских дальнобойщиков – участников всероссийской забастовки против «Платона», приговорили к исправительным работам

Участников акции обвинили в несанкционированном пикете 15 декабря. Тогда в ходе акции полицейские объяснили дальнобойщику Максиму Фокину, что его пикет не является одиночным, так как за его фурой с наклейкой ОПР («объединение перевозчиков России») стоит еще одна с такой же наклейкой. Силовики достали рулетку и замерили расстояние между машинами, он оказалось меньшим, чем разрешенные законом 50 метров. Как поясняли водители, своевременно разъехаться не получилось – в системах управления одной из машин после мойки замерзла вода, и грузовик заглох. Доводы водителей, что второе авто не принимает участия в акции, полицию не убедили. На грузоперевозчиков составили протоколы.

Пять грузовиков до 25 декабря находились на стоянке на ЕКАДе под присмотром полиции. Трое дальнобойщиков были привлечены к административной ответственности. Суд накануне признал Максима Фокина виновным и отправил на 35 часов принудительных работ. Еще одному водителю сегодня присудили 20 часов принудительных работ. В эти минуты идет третий суд. Но активисты не сомневаются, что его итог будет аналогичным.

Акция дальнобойщиков

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.12.17

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