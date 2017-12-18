Жители бажовских мест снова вышли на защиту лесов от уничтожения (ФОТО)

Жители поселка Зюзельский вышли на акцию протеста, признанную привлечь внимание региональных и федеральных властей к проблеме возможного начала разработки нового щебеночного карьера. По мнению людей, действия промышленников нанесут невосполнимый удар по местным лесам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ТОС «Мое село» организовало детский спортивный праздник, на котором жители Зюзельского взялись за руки и живой лентой измерили реальное расстояние от границы села до вырубки леса Железянским рудником. Реальное расстояние между поселком и вырубкой – 675 м, а от новой границы поселка, утвержденной постановлением правительства СО от 2012 г., до вырубки Железянским рудником, еще меньше – 375 м.

По словам местных жителей, это в 5 раз меньше заявленных промышленниками 2000 м. Люди надеются, что мероприятие привлечет внимание общественности к текущему судебному делу с Федеральным лесным хозяйством о выделении особо защищённого участка леса (однокилометровой зоны вокруг границы поселка).

Напомним, планы по строительству щебеночного карьера – больная тема для Зюзельского. Как уже сообщал «Новый День», в 2014 году конфликт между жителями поселка и ООО «Железянский рудник», желавшим начать здесь добычу щебня, не сходил с первых полос СМИ. Местное население, которое поддержал и мэр Полевского Александр Ковалев, выступило категорически против карьера, выдвигая несколько аргументов. Старые заброшенные шахты под поселком могут обвалиться в случае взрывных работ; единственная дорога через поселок не предназначена для прохода большегрузного транспорта; вода в реке Железянка в случае разработки карьера станет непригодной для питья. Благодаря активной позиции населения разработка так и не была начата, но теперь, когда в Полевском сменился глава (им стал Константин Поспелов), окрестности Зюзелки снова в опасности.

Полевской, служба информации

Полевской. Другие новости 18.12.17

На Среднем Урале в частном доме семеро человек отравились газом. / 18 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события. / Пожарным удалось в два раза сократить очаг тления на химмашевской свалке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»