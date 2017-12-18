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Вторник, 19 декабря 2017, 19:39 мск

Екатеринбург

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Дочка главы заявочного комитета «Экспо-2020» нашла место в «Экспо-2025»

Дочь Эрика Бугулова, который возглавлял АНО «Заявочный комитет» (организация была специально создана для продвижения Екатеринбурга в качестве претендента на проведение «Экспо-2020»), возглавила представительство заявочного комитета «Экспо-2025». Напомним, Екатеринбург снова претендует на проведение всемирной выставки.

Известно, что девушка работала некоторое время в группе по связям с общественностью ХК «Автомобилист» – в тот момент, когда президентом клуба был олигарх Алексей Бобров. После того, как он прекратил спонсорство команды, Диана переехала в Москву, где трудилась в Континентальной хоккейной лиге. По данным ЕАН, екатеринбургское представительство заявочного комитета, которым руководит Бугулова, снимает офис в Ельцин Центре на седьмом этаже.

Екатеринбург, служба информации

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