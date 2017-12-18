СК проверяет, кто выдал невменяемому рецидивисту водительские права

Свердловское следственное управление СК РФ проводит проверку в Качканаре – сотрудников ведомства заинтересовало, как 51-летний Александр Ч., осужденный за смертельное ДТП, получил водительские права категории «Д».

Напомним, мужчина был признан виновным в аварии, в которой погиб мотоциклист. Водитель рейсового автобуса, ехавшего из Качканара в Екатеринбург, перестраивался и сбил мужчину, который ехал на двухколесном ТС в том же направлении. Позднее в ходе судебных разбирательств уже по другому уголовному делу, где обвиняемым выступал тот же водитель автобуса, была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Вывод специалистов: «хроническое психическое расстройство, которое протекает непрерывно на протяжении нескольких лет».

Теперь следствию предстоит разобраться, как мужчина получил водительское удостоверение и каким образом он прошел медицинскую комиссию. «Проверка проводится на предмет статьи 293 УК РФ «Халатность», – сообщил «Новому Дню» старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.12.17

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