«Как его пустили за руль?» – водитель автобуса, убивший человека в ДТП, отправлен в психушку с хроническим расстройством

В Качканаре вдова мотоциклиста, погибшего под Невьянском из-за водителя междугороднего автобуса, пытается добиться справедливости в суде – мужчину, виновного в смертельном ДТП, признали психически невменяемым и отправили на принудительное лечение. Женщина считает, что наказание должен понести и тот, кто допустил неадекватного человека к управлению автобусом. ИП Вагнер, нанявший психически больного водителя, регулярно становится объектом внимания правоохранителей – в связи с криминальными инцидентами, фигурантами которых выступают его сотрудники.

Трагедия произошла в сентябре прошлого года. Житель Качканара Сергей Парфенов ехал с товарищами в Екатеринбург на закрытие мотосезона. Рейсовый автобус, двигавшийся в том же направлении, сбил мотоциклиста. Позднее водитель сказал, что не заметил двухколесное транспортное средство. На месте ДТП был установлен памятник погибшим мотоциклистам. А по факту аварии было возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего Александра Ч., который был трудоустроен у перевозчика ИП Вагнера. Уже в апреле этого года Кировградский суд признал водителя автобуса виновным в ДТП. Он был осужден по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». Водителю было назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием в колонии-поселении. Однако впоследствии приговор был отменен.

Как пишет издание «Новый Качканар», водитель автобуса еще до ДТП привлекался к уголовной ответственности за педофилию. И в мае 2017 года в отношении него было возбуждено еще одно дело по схожему поводу – по ч. 3 ст. 135 УК РФ «Развратные действия в отношении двух и более лиц, не достигших 16 лет». Уже в рамках расследования этого уголовного дела была назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Она выявила у обвиняемого «хроническое психическое расстройство, которое протекает непрерывно на протяжении нескольких лет». И теперь вместо наказания по двум уголовным делам преступник будет проходить лечение в психиатрической клинике.

«Работодатель виновника аварии – ИП Вагнер. Он принял на работу водителя с судимостью, да еще и, как выяснилось, с психическими расстройствами. Кировградский суд признал его виновным. Водитель автобуса подал апелляцию, так как не согласен с решением суда, считает себя невиновным. В июле мы поехали на заседание апелляционного суда, там выяснилось, что этот человек проходит судебную психиатрическую экспертизу по делу о педофилии. Наш суд перенесли на август, тогда объявили, что Александр Ч. психически нездоров, и прокурор затребовала снова провести психиатрическую экспертизу, чтобы узнать, как человек с данным заболеванием мог реагировать на дорожную ситуацию. Последнее слушание дела было 28 ноября, приговор Кировградского суда был отменен, ему назначили принудительное лечение. Но я не собираюсь на этом останавливаться. Я намерена обращаться в прокуратуру, буду судиться теперь с перевозчиком Вагнером», – цитирует «Новый Качканар» вдову Сергея Парфенова Татьяну.

Надо добавить, что это не первая уголовная история, связанная с работниками перевозчика Вагнера (автобусы ходят под брендом «Урал-экспресс»). В январе 2016 года в поселке Валериановске двое мужчин в балаклавах закидали болтами мимо проходящий автобус с пассажирами, следующий по маршруту Качканар – Валериановск. К счастью, никто не пострадал, лишь у автобуса было разбито лобовое стекло, ущерб составил 18 тысяч рублей. Позднее полицейские установили личность одного из хулиганов – им оказался 31-летний житель поселка Ис, работавший охранником в ИП Вагнер. Оказалось, нападавший был ранее судим по статьям «Изнасилование» и «Кража». «Он сознался в нападении на автобус, пояснив сыщикам, что в гараже перевозчика, расположенного в поселке Ис, начальник выдал ему и неустановленному пока следствием еще одному мужчине, маски и болты. А затем заплатил им по 3 тысячи рублей», – сообщали ранее «Новому Дню» в полиции.

В декабре того же года были задержаны еще трое сотрудников ИП Вагнер, также охранников, подозреваемых в избиении 20-летнего мужчины. По информации «Нового Качканара», молодой человек повздорил с работодателем из-за зарплаты. Издание, со ссылкой на пресс-службу качканарской полиции, сообщало, что избиение было также «заказано» начальником. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Причинение тяжких телесных повреждений».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.12.17

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