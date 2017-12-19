Прокурор запросил для экс-главы отдела по борьбе с коррупцией ОВД Заречного, пойманного на взятке, 8 лет колонии

На судебном процессе по делу бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОВД Заречного Ивана Баланцова, обвиняемого в получении взятки, состоялись прения сторон. Гособвинение запросило для экс-силовика 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 18 млн рублей штрафа. Об этом РИА «Новый День» сообщила сегодня пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

По версии следствия, 14 сентября Баланцов потребовал от управляющего екатеринбургского филиала ПАО «ТрансКапиталБанк» взятку в размере 600 тыс. рублей за оперативное и полное проведение проверочных мероприятий по его заявлению. Также он обещал способствовать дальнейшей передаче материалов в следственный отдел МО МВД России «Заречный» для возбуждения уголовного дела. В противном случае он отказывался проводить проверку. Через несколько дней представитель кредитного учреждения по указанию Баланцова положил в его машину часть взятки – 100 тысяч рублей.

Наряду с этим Баланцов обвиняется в том, что изъял финансовые и бухгалтерские документы у фирмы «ЭкоСтрой», тем самым вмешавшись в деятельность компании. Долгое время он хранил их у себя в кабинете, не имея на то оснований, и отказывался возвращать. «Изъятие финансово-хозяйственной документации ООО «ЭкоСтрой» повлекло приостановление деятельности юридического лица более чем на полгода, в результате ООО понесло убытки, а деловой репутации был нанесен ущерб», – отмечают в прокуратуре.

В ходе судебных прений государственный обвинитель ориентировал суд на то, что Баланцову необходимо назначить по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 18 млн рублей (это 30-кратная сумма взятки) с лишением права занимать руководящие должности в правоохранительных органах на срок 2 года, а по ч. 1 ст. 169 УК РФ – в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей. Оглашение приговора назначено на 26 декабря 2017 года.

«Должностное лицо, о котором идет речь, было уволено из органов по отрицательным мотивам. По данному факту изобличившими его сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области проведена служебная проверка, по итогам которой непосредственный руководитель обвиняемого за слабую профилактическую работу с личным составом привлечен к строгой дисциплинарной ответственности – ему объявлен выговор. Кроме того, нечистый на руку фигурант дела еще до оглашения приговора был взят под стражу», – рассказал руководитель пресс-службы главка Валерий Горелых.

Отметим, ОВД Заречного завоевал ранее нехорошую славу, когда пятеро свердловских полицейских были задержаны и осуждены по уголовному делу о пытках задержанных. Напомним, на скамье подсудимых оказались бывший оперуполномоченный отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений УУР ГУ МВД РФ по Свердловской области Анатолий Куриленко, руководитель полиции Заречного Александр Дубровин, его подчиненные Эдуард Ударцев, Абай Маманов, а также начальник угрозыска ОМВД Заречного Андрей Махаев.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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