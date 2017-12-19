Правительство РФ отказалось давать Свердловской области деньги на доплаты к пенсиям

Правительство РФ выделило свыше 7 миллиардов рублей на социальные доплаты к пенсиям в 13 регионах, сообщается на сайте кабмина. Свердловской области федеральных субсидий не досталось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», распоряжение «О распределении в 2018 году межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на выплату региональных социальных доплат к пенсии» подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. «Утверждено распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов Федерации на выплату доплат в размере 7085,7 млн рублей», – уточняют в кабмине.

Деньги получат 424 тысячи человек, размер выплат составит от 2,3 до 8,4 тысячи рублей. Больше всего средств получит Московская область (более 1,5 миллиарда рублей) и Республика Саха (более 1,4 миллиарда). В списке получателей субсидий Средний Урал не фигурирует.

Добавим, что в понедельник в Пенсионном фонде РФ рассказали, что в России больше нет пенсионеров, чей ежемесячный доход был бы ниже прожиточного минимума пенсионера. В 2017 году среднегодовой размер соцпенсии достиг 8,8 тысячи рублей. Неработающим пенсионерам положена социальная доплата до уровня ПМП в регионе проживания, в 2017 году ее получали 3,9 миллиона человек. Кроме того, глава ПФР Антон Дроздов заявил, что средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров к 2020 году вырастет до 15,5 тысячи рублей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.12.17

В Нижнем Тагиле «Ниссан» разорвало столбом: водитель погиб (ФОТО). / Поворчали, но согласились: депутаты отдали областные доходы на погашение кредита. / Ural Music Night лишили областной поддержки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»