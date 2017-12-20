В Свердловской области досрочной доставки пенсии из-за праздников не будет

В Свердловском отделении Пенсионного фонда РФ сообщили, что в декабре досрочной доставки пенсии из-за январских праздников не будет.

Как пояснили в пресс-службе Свердловского отделения ПФР, доставка пенсии на дом будет идти по графику – с 3 января 2018 года. Тем пенсионерам, которые получают деньги на банковскую карту, перечисления начнутся с 13 числа.

На днях глава правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов сделал резонансное заявление – в России нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности. «В Российской Федерации нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности: нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам производится социальная доплата к пенсии до уровня ПМП в регионе проживания. В 2017 году федеральную социальную доплату к пенсии, которую осуществляет ПФР, получали 3,9 млн человек», – сообщала пресс-служба фонда. Вчера было опубликовано распоряжение премьер-министра о распределении регионам трансфертов на выплату региональных социальных доплат к пенсии, Свердловской области в списке получателей не оказалось.

Екатеринбург, служба информации

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