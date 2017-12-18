До выборов президента осталось 90 дней. ПФР не нашел в России бедных пенсионеров «Пенсии будут расти и расти», – обещают в Пенсионном фонде

Глава правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов сегодня подвел итоги работы в уходящем году, а также озвучил приоритеты на 2018 год. По данным ПФР, в стране не осталось пенсионеров, находящихся за чертой бедности. В целом за год фонд направил на пенсионное и социальное обеспечение 8,1 трлн рублей.

В 2017 году страховые пенсии более 31 млн неработающих пенсионеров были увеличены на 5,8%, сообщается на сайте ПФР. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии составил 8,8 тысячи рублей, что составляет 104,1% к прожиточному минимуму пенсионера.

«В Российской Федерации нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности: нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам производится социальная доплата к пенсии до уровня ПМП в регионе проживания. В 2017 году федеральную социальную доплату к пенсии, которую осуществляет ПФР, получали 3,9 млн человек», – сообщает пресс-служба фонда.

Что касается планов на будущий год, в ПФР планируют с 1 января увеличить страховые пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионеров. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 14 075 рублей, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров – 14 329 рублей.

«Мы ожидаем, что пенсии будут расти и расти», – подчеркнул Дроздов. По его словам, к 2020 году страховая пенсия неработающих пенсионеров должна составить 15 495 рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.12.17

Главы курганских районов лично ответят за провал жилстройпланов. / До выборов президента осталось 90 дней: трудовые мигранты составляют почти 10% населения РФ. / До выборов президента осталось 90 дней: россиян ждет резкий рост тарифов ЖКХ. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»