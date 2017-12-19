В заксо задумались об «уважительных и неуважительных» причинах несдачи сведений о доходах

В заксобрании принят новый порядок рассмотрения случаев непредставления депутатом сведений о своих доходах и имуществе. Теперь, если депутат своевременно докажет, что вовремя не сдал декларацию по уважительным причинам, он сможет избежать негативных (вплоть до лишения мандата) последствий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый регламент представил председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах Владимир Никитин. Он заявил, что если депутат по объективным причинам не укладывается в установленный срок подачи декларации (1 апреля), то должен в этот же срок подать в комиссию заявление с изложением этих причин. В течение семи дней комиссия должна собраться и рассмотреть это заявление, а потом, в течение месяца, собрав по необходимости нужные справки, вынести одно из трех решений. Варианты следующие: что причина для отсрочки уважительная; что она неуважительная и рекомендуется представить декларацию как можно скорее; и что депутат уклоняется от подачи декларации. «Но я очень надеюсь, что у нас депутаты дисциплинированные и пользоваться этим положением не придется», – заявил Никитин.

Если ни заявления, ни декларации в комиссию в нужный срок не поступит, то впоследствии любые отговорки депутата будут считаться неуважительными. «Последствия смотрите в законе о противодействии коррупции», – припугнул Никитин.

Отметим, что перечислять журналистам «уважительные» и «неуважительные» причины для несдачи декларации Владимир Никитин не стал.

Напомним, в последние месяцы из-за нарушений в отчетах о доходах лишились мандатов 14 муниципальных депутатов Свердловской области. Кроме того, Свердловская областная прокуратура оспорит в суде решение городской думы Екатеринбурга о сохранении депутатских полномочий Владимира Смирнова и Михаила Гаранина после того, как у избранников обнаружились нарушения в декларациях о доходах. Депутаты заксобрания пока в подобных нарушениях не были замечены.

Екатеринбург, служба информации

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