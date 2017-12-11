Прокуратура подаст в суд на гордуму Екатеринбурга за отказ выгонять Гаранина и Смирнова

Свердловская прокуратура оспорит в суде решение городской думы Екатеринбурга о сохранении депутатских полномочий Владимира Смирнова и Михаила Гаранина после того, как у избранников обнаружились нарушения в декларациях о доходах. Надзорное ведомство требует признать решение органа представительной власти недействительным. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель прокуратуры Свердловской области Владимир Курочкин, передает корреспондент РИА «Новый День».

По словам Курочкина, у екатеринбургского депутата Михаила Гаранина были найдены счета в иностранном банке, что противоречит законам РФ. У Владимира Смирнова, как писал «Новый День», в декларации не были указаны три квартиры. Напомним, с принципиальным требованием лишить мандатов депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство, выступила прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова. Однако гордума Екатеринбурга сначала отложила этот вопрос, а спустя две недели единогласно отклонила претензии прокуратуры.

Как сообщил Владимир Курочкин, из-за нарушений в отчетах о доходах лишились мандатов 14 муниципальных депутатов Свердловской области. Отметим, что судебный иск к Екатеринбургской думе далеко не единственный. На прошлой неделе прокуратура выиграла аналогичный суд по делу отставки двух депутатов Среднеуральской думы, допустивших ошибки в декларациях. Теперь дума обязана либо принять решение о лишении мандатов, либо ей грозит роспуск.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.12.17

За время снегопадов из Екатеринбурга вывезли 15 500 тонн снега. / Росприроднадзор: загрязнить реку Тальтия мог только «Святогор» (ДОКУМЕНТ). / На кольцовском тракте в массовом ДТП погиб водитель. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»