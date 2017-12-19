На Урале из-за обнищания граждан выросло число жалоб на поборы в школах и детских садах

На Среднем Урале выросло количество жалоб родителей на незаконные поборы в детских образовательных учреждениях. Эксперты связывают эту тенденцию с ухудшением благосостояния граждан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередное нарушение выявили в детском саду №5 «Белочка» в городе Лесном. В Антикоррупционный комитет по Свердловской области поступило коллективное заявление от местных жителей, рассказавших, что руководство ДОУ взимает с родителей воспитанников деньги на вывоз мусора. С подачи комитета прокуратура провела проверку и подтвердила факт нарушений двух федеральных законов – № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». При этом ранее местная полиция отказалась возбуждать в связи с незаконными поборами уголовное дело, это постановление теперь отменено, материалы возвращены в ОМВД России по ГО «Город Лесной» для дополнительной проверки.

«При этом подтвердилась информация заявителей о том, что в детский сад был трудоустроен сотрудник, работу которого фактически выполнял другой человек. По результатам проверки в адрес начальника управления образования администрации ЗАТО Лесной прокурором внесено представление об устранении нарушений закона, – сообщил сегодня РИА «Новый День» глава

Антикоррупционного комитета по Свердловской области Леонид Андреев. – Приходится констатировать, что количество жалоб родителей на руководство детских образовательных учреждений, в частности, на незаконные денежные поборы, в последние месяцы увеличилось. Это связано, прежде всего, с ухудшением материального положения многих граждан в условиях экономического кризиса в стране».

Недавно на тему поборов в детских садах и школах высказался прокурор Свердловской области Сергей Охлопков. Он отметил, что причиной сохранения порочной практики принудительно-добровольного взыскания взносов остается отсутствие заявлений на руководителей учебных заведений от недовольных граждан. Взрослые часто боятся репрессий в адрес своих чад со стороны преподавательского состава. «Поэтому и продолжаются такие ситуации: директор говорит: «Надо скинуться по копеечке, покрасим столы». Родители платят. Кто 5 рублей, кто 500.

А директора школ находятся тут между молотом и наковальней, при отсутствии финансов вынуждены привлекать родителей. И вот тут появляется слово «добровольность», которое по своей сути не образует оснований для состава преступления, таких как вымогательство и шантаж. Потому что мы сами несем деньги. И если и просят разобраться в ситуации, то не требуют привлечь к ответственности директора или завуча – боятся репрессий по отношению к ребенку. Всё это, конечно, неправильно, – пояснил Охлопков. – Школы должны на 101% финансироваться из бюджета, у детей должно быть все. Но, к сожалению, такого нет. Но если кто-то напишет заявление, мы примем все необходимые меры».

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 19.12.17

В заксо задумались об «уважительных и неуважительных» причинах несдачи сведений о доходах. / В Асбесте осудили двух женщин, которые убили подругу и бросили тело в лифте. / Новый список «прикрепленных» к школам первоклассников в Екатеринбурге обнародуют к новому году. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»