Станция «Чкаловская» снова заработала. Причиной тревоги стало мужское белье

Движение екатеринбургского метрополитена, в том числе на станции «Чкаловская», полностью восстановлено после окончания полицейской проверки. Об этом «Новому Дню» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Екатеринбургская подземка и в частности станция, о которой идет речь, возобновили обычный формат работы. Поводом для временной приостановки послужил очередной бесхозный предмет, обнаруженный нарядом полиции при патрулировании вверенной территории. Как известно, слишком много безопасности для людей не бывает. Как и положено в таких ситуациях, органы внутренних дел приняли комплекс необходимых оперативных мер реагирования, для того чтобы исключить даже теоретическую возможность опасности для самого объекта, работников и пассажиров станции. Пока специалисты проверяли находку, поезда проходили станцию без остановки, на вход и выход подземка была перекрыта. Как выяснилось, кто-то из забывчивых взрослых пассажиров мужcкого пола, вероятно, впопыхах либо замечтавшись, забыл коробочку с нижним бельем. Cо станции в общей сложности пришлось попросить подняться 57 человек, 20 из них были служащими метро. Хозяин трусов пока не дал о себе знать и не заявил о потере. Пользуясь возможностью, в очередной раз обращаюсь с просьбой к пассажирам общественного транспорта не забывать свои вещи, в том числе интимные, держать их поближе к собственному телу, чтобы они не служили поводом для массы неудобств», – заявил Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации

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