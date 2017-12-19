В Екатеринбурге закрыли станцию метро «Чкаловская»

В Екатеринбурге временно закрыта станция метро «Чкаловская».

По сообщению очевидцев, поезда сейчас идут мимо станции без остановки.

Пассажиры предполагают, что эвакуация станции вызвана обнаружением какого-то бесхозного предмета.

Напомним, в уходящем году в Екатеринбурге уже было несколько подобных случаев – в мае на «Геологической», в апреле – на станциях «Ботаническая» и «Чкаловская».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.12.17

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