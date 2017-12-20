Футбол для всех, вечная баба Яга и суровые горки из колонии: какими будут ледовые городки в Свердловской области (ФОТО)

В Екатеринбурге уже как минимум наполовину готов ледовый городок. Аналогичные сооружения начали ставить и по всей области – конечно, с поправками на бюджет, их стоимость в десятки раз ниже столичной. Но полет фантазии в муниципалитетах проходит на разной высоте – кто-то поддерживает идею ЧМ-2018, кто-то устанавливает традиционные скульптуры сказочных героев, а кое-где достают прошлогодний инвентарь. Как будут выглядеть новогодние площади в Свердловской области – в обзоре РИА «Новый День».

В Первоуральске в парке Новой культуры городок строит «Айс-проект 2000» – компания, ежегодно выигрывающая аналогичный конкурс в Екатеринбурге. «Чудеса под новый год» по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик», – так звучит тема городка. Здесь поставят 18-метровую искусственную елку со звездой на макушке, «ёлка должна переливаться разными цветами в виде новогодних надписей, различных узоров, орнаментов – не менее 20 вариантов». Дед Мороз и Снегурочка должны быть сделаны из акрила. Предусматривается несколько горок, одна из них – эдакая разверзнутая пасть Щелкунчика, откуда будут выкатываться дети.

Первоуральск. Скрин с сайта госзакупок

Построят также игровой лабиринт «Конфетенхаузен», лабиринт «Село пряничное», скульптурную композицию «Мышильда», панно «Мышиный король», и скульптуру собаки. Все это будет выполнено изо льда и оборудовано подстветкой.

Довольно суровый городок будет в Краснотурьинске. Местное учреждение культуры заказало у ИК-3 возведение ледового городка на главной городской площади. Колония должна расчистить снег для установки, привезти и установить 14 деревянных конструкций. И на этом техзадание заканчивается. В Березовском решили поддержать мундиаль в Екатеринбурге. Здесь, к примеру, поставят трехметровую композицию изо льда «Кубок чемпионата мира по футболу», сваяют ледового зверька Забиваку и надпись Russia 2018, а входная группа будет представлена метровыми футбольными мячами. И даже горки будут украшены изображением мяча. Эту же тему выбрали в относительно далеком от столицы региона Североуральске.

Североуральск. Скрин с сайта госзакупок

Здесь сделают композицию «Мяч дружбы» – она представляет собой вытянутые ледяные руки, держащие мяч. Появятся также ворота, бутс с мячом и волк с этим же инвентарем. Тема футбола прослеживается и в оформлении горок. А еще Североуральск на новогодней площади установит надпись «Россия 2018» с «холодным огнем» высотой в полтора метра.

Североуральск. Скрин с сайта госзакупок

Тему футбола повторят и в Серове – скульптурой Забиваки. Впрочем, здесь будут и скульптура хоккеиста, и Олимпийский мишка. В этом городе есть традиция ставить живую ель – в этом году дерево на городскую площадь привезли еще в середине ноября. Живая ель будет и в Дегтярске, ее установили накануне. Но как такового городка здесь не ждут. «Обычно у нас заливают льдом деревянную горку. И около ели ставят сцену», – рассказала местная жительница.

Дегтярск

Каменск-уральский ледовый городок будет сказочным – здесь поставят скульптуры Золушки, кареты Золушки, запряженной Мышами, Бременских музыкантов, ловушку «Черепаха Тортилла», горку «Борода Карабаса-Барабаса» и скульптуру Тотошки как символа года.

Каменск-Уральский

Новогодний городок в Асбесте получится довольно скромным – ледяные Дед Мороз и Снегурочка с троном для фотосессий, лабиринт «Цветочный домик», ловушка «Кай», горка «Символ года» – вот и все.

Асбест

Примерно такой же городок будет в Волчанске – те же герои с троном, лабиринт, две горки да плюс композиция «Я люблю Волчанск». Причем в Волчанске будет два городка, в северной и южной части. Но они абсолютно одинаковые. В Рефтинском поставят две горки и «набор животных». Как указано в ТЗ на сайте госзакупок: «лиса 4 шт., волк 4 шт., дед 3 шт., лошадь 3 шт., собака 1 шт.». Такое вот лаконичное описание новогоднего городка.

Новоуральск, который год назад ворчал, что «каждый год одно и то же», поворчит и в этом – горожанам снова устроят «Летающую Бабу Ягу»: старушка с горящими глазами в ступе двигается по металлическим тросам, «залетает» в избушку и «летит» обратно.

Екатеринбург, служба информации

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