Больницы Екатеринбурга в новогодние каникулы перейдут на особый режим работы

В период новогодних каникул – с 30 декабря по 8 января – поликлиники Екатеринбурга будут работать по особому сокращенному графику. Круглосуточно обратиться можно будет в скорую помощь и к врачу стоматологу-хирургу при неотложных случаях.

Как рассказали РИА «Новый День» в управлении здравоохранения Екатеринбурга, на время праздников поликлиники во всех районах города будут работать с 9:00 до 15:00. Вызвать врача для детей и взрослых можно будет с 8:00 до 21:00, будут работать бригады неотложной медицинской помощи. В стационарах медпомощь будет оказываться в обычном круглосуточном режиме с ежедневным обходом врачей и заведующих.

Муниципальные стоматологические клиники тоже не будут закрываться на праздники: с 09:00 до 15:00 пациентов ждут в СП №1, СП №12 (Шарташская, 9) и АНО «Стоматология» (взрослых принимают по адресам: ул. Белореченская, 26, ул. Фрезеровщиков, 28, ул. 40 лет Октября, 23, ул. Авиационная, 63/3, детей – по адресам ул. Гурзуфская, 16, и ул. Старых Большевиков, 27). В МАУ «Стоматологическая поликлиника № 1» на ул. Пушкина, 1, взрослые пациенты могут обратиться 1, 4, 7 января с 9:00 до 15:00.

По неотложным показаниям врач стоматолог-хирург будет принимать в ночное время с 21:00 до 06:00 в течение всех новогодних каникул: взрослым можно обратиться в Первую стоматологию на ул. Пушкина, 1; с детьми родители смогут обратиться к врачам МАУ «ДГКБ № 9» по адресу: ул. Решётская, 51.

«В круглосуточном режиме продолжит свою работу и служба скорой медицинской помощи. Первоочередное обслуживание вызовов будет организовано при обращении горожан на улицах и из общественных мест», – добавили в горздраве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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