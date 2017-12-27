Екатеринбургское метро будет работать до часу ночи в Новый год и Рождество

Администрация Екатеринбурга сообщила о расписании общественного транспорта в предстоящие новогодние и рождественские праздники.

По данным городского комитета по транспорту 31 декабря автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать до 22:30, а метро в новогоднюю ночь – до 01:00. Первого января большая часть общественного транспорта выйдет на маршруты с 9 часов, 2 января – с 8 часов, а 3 января – в штатном режиме по расписанию выходного дня (с 6 до 23 часов, но с увеличенными интервалами движения). Планируется, что режим работы метрополитена продлится до 01:00 и в Рождественскую ночь. Остальной транспорт 7 января будет ходить с 6 до 23 часов.

В мэрии также напомнили о том, как будут работать поликлиники в зимние каникулы. Больницы во всех районах города будут принимать пациентов с 9 до 15 часов. Вызовы на дом будут обслуживаться с 8 до 20 часов бригадами неотложной помощи лечебных учреждений, а после 20 часов – бригадами скорой помощи. Травматологическая и хирургическая помощь оказывается в круглосуточном режиме в штатном режиме.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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