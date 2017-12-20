Газпром не нужен: бактерии съедят какашки екатеринбуржцев и превратят их в полезный газ (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге нашли полезное применение канализационным стокам – все, что смывается в унитазы горожан, можно превратить в топливо. Технологию уже запустили на Северной аэрационной станции Водоканала – в качестве материала используют отходы жителей Уралмаша и Эльмаша.

Как работают бактерии

Канализационные стоки поступают на САС как есть, и сначала их надо отфильтровать. Первым делом потоки прогоняют через сетку, чтобы отсечь мусор: средства гигиены, тряпки, волосы, словом, весь крупный мусор, который попадает в унитазы жителей Екатеринбурга. Следом поток очищают с помощью песка, а затем мутную водицу направляют в отстойники, главная задача которых – разделить осадок и более-менее чистую воду. Ее прогоняют через станцию обеззараживания, где используют ультрафиолетовые установки, после чего вода сбрасывается в реку Камышинку, из нее попадает в Калиновку, а затем в Пышму.

Но вернемся к осадку, который получают на втором этапе очистке воды, – часть его отправляется в специальные емкости, где с ним работают бактерии. В осадке из канализации очень много аммонийного азота – им питаются микроорганизмы, которые трудятся в Водоканале. Как поясняет главный инженер предприятия Евгений Буженинов, главное – не перекормить бактерии, иначе они «обожрутся и работать не захотят». Впрочем, вся система автоматизирована, так что проблем с получением «обогащенного» ила нет. Единственная головная боль работников Водоканала – это горожане, которые сбрасывают в канализацию ватные палочки и палочки от чупа-чупсов. Тонкие пластиковые трубочки легко проходят через сетку на первом этапе, и нет-нет, да попадают в «корм» для бактерий.

Следующий этап – прогонка ила и осадка, полученного на втором этапе, через специальные устройства – метантенки, где создается комфортная среда уже для других микроорганизмов, которые вырабатывают метан. При постоянной температуре +35 градусов по Цельсию из килограмма осадка на одном устройстве (а их два) вырабатывается 750 литров газа. Этого достаточно, чтобы обогревать в течение 24 часов всю САС и обеспечивать ее электроэнергией. Излишки в теории могут отдавать на какие-то близлежащие объекты, даже на жилой фонд, однако, по словам Евгения Буженинова, пока нет нормативной базы и спроса на рынке, чтобы «зеленой» энергией могли пользоваться другие.

На отработке материала в метантенках цикл не заканчивается – «обедненный» осадок сначала отправляют в цех, где проходит его частичное обезвоживание до 70%. Выжатую из кека жидкость сливают в канализацию (и она снова проходит весь цикл), а полученную зловонную массу свозят самосвалами на последнюю точку, где сушат кек и получают из него топливные брикеты. Они отлично горят, хотя печку-буржуйку на даче ими не растопить. Но у материала есть спрос. По словам главного инженера Водоканала, предприятие заключило соглашение с Невьянским асфальто-бетонным заводом. На АБЗ нужны высокие температуры, сейчас печи там работают на газу, а покупка брикетов из ила сможет сэкономить до 30% средств на топливо.

«Это полностью безотходное производство», – говорят в Водоканале. Впрочем, пока об успехах говорить еще рано. Технологию только-только запустили, первые результаты получат ближе к весне. Правда, большую часть газа, добытого благодаря бактериям, сожгут, поскольку летом обогрев станции не нужен. Но уже следующей зимой газ пригодится.

На постройку всего комплекса ушло пять лет. Затраты были огромны – миллиард рублей. Правда, их немного удалось «отбить» благодаря программе федерального Минприроды, которое закрыло часть процентов по кредитам, взятым для сооружения биореактора и сопутствующей инфраструктуры. Впрочем, в Водоканале говорят, что потратиться бы пришлось в любом случае, так как иловые поля (старая технология, по которой осадки из канализации годами сохли на земле, отдавая влагу в атмосферу) уже переполнены, а новых в черте города создать нельзя по закону.

Кстати, все, что копилось десятилетиями на 9 га, прилегающих к САС, тоже высушат, сформируют в брикеты и сожгут на цементном производстве. Единственный вопрос – когда на такую технологию перейдет весь Водоканал Екатеринбурга, ведь кроме Северной аэрационной станции есть еще Южная, расположенная на Химмаше, которая в пять раз больше, соответственно, строительство подобного комплекса потребует больших затрат.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 20.12.17

Росавтодор не принял переложенную брусчатку на площади 1905 года в Екатеринбурге (ФОТО). / Больницы Екатеринбурга в новогодние каникулы перейдут на особый режим работы. / В Екатеринбурге за ночь снесли двухэтажную точку общепита – мэрия ищет собственника (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»