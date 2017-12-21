В центре Екатеринбурга посреди тротуара установили странные конструкции. В мэрии не знают, что это (ФОТО)

На проспекте Ленина в середине декабря снова начались работы по благоустройству. Сегодня посреди тротуара установили конструкции в виде металлических трапеций.

Жители Екатеринбурга рассказали, что на тротуаре на проспекте Ленина рабочие спиливают плитку – буквально месяц назад здесь устраняли недоделки и завершали ремонт, который начался в середине лета.

Как оказалось, на этот раз на тротуаре ставят некие малые архитектурные формы. Правда, разобраться что это, с ходу не получается – например, похожие конструкции, только не трапециевидные, а прямоугольные, используются как рекламные носители.

В пресс-службе мэрии корреспонденту РИА «Новый День» заявили, что подрядчик в рамках контракта может что-то там ставить, но у них информации нет. «Надо уточнять в комитете по благоустройству. Пока не дозвониться», – отметили в пресс-службе администрации города.

По информации портала ЕТВ, эти странные конструкции, которые разделили половину тротуара на две части, – велопарковки. Причем эту информацию сообщили в пресс-службе администрации города. Если это действительно так, то остается гадать, как на оставшемся кусочке тротуара будут передвигаться пешеходы и каким образом к трапециям цеплять велосипед.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 21.12.17

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