В Березовском одинокая пенсионерка зимует в доме без света и отопления (ФОТО, ВИДЕО)

В Березовском разворачивается общественная кампания по спасению старушки, живущей в старом доме при минусовых температурах. Свет и газ в избе отключены, в окна виден иней на стенах спальни. При этом журналистам пенсионерка заявила, что не желает, чтобы ее спасали.

Волонтеры спасают одинокую бабушку

О 65-летней Людмиле Геннадьевне Степко рассказали ее соседи в одном из городских пабликов. Раньше старушка проживала в Екатеринбурге, в Березовском жил ее единственный родственник – сын. В 2012 году он умер, и пенсионерка три года назад переехала в этот дом. За пару лет, что жилье пустовало, газовики и электрики отключили его от коммуникаций, опасаясь пожара. Но Людмилу Геннадьевну это не смутило. У жителей улицы сложилось впечатление, что она немного не в себе. Спит в темном холодном доме, с утра идет отогреваться в магазины, полдня проводит на могиле сына. Лежит рядом прямо в снегу и разговаривает с умершим.

Тем не менее, Людмила Геннадьевна ведет себя адекватно в общении, не пьет, принимает небольшую помощь. Соседи периодически приглашают ее к себе и кормят горячей едой. История старушки, зимующей в экстремальных условиях, задела за живое городского активиста Ивана Демидова. Сейчас он пытается решить проблему хотя бы с отоплением дома.

«Мы с друзьями вчера прибрались во дворе у Людмилы Геннадьевны – собрали и вынесли мусор. Сейчас я пытаюсь навести справки о ее документах, нам навстречу пошли в Горгазе, может, удастся оперативно дать тепло. Но для этого надо встретиться и вместе посмотреть, что с котлом, в каком состоянии сети. А найти днем ее сложно», – обрисовал Демидов план действий. Вместе с волонтером съемочная группа РИА «Новый День» обыскала район и обошла места, в которых часто видели Людмилу Геннадьевну. В итоге пенсионерку отыскали на кладбище, бабушка снова лежала на могиле сына.

Людмила Геннадьевна подтвердила корреспондентам, что живых родственников и другого жилья у нее нет. С деньгами тоже плохо. Вот уже два года каждые две недели пенсионерка отдает по две тысячи рублей в микрокредитную организацию – это проценты по займу в девять тысяч рублей. Вернуть всю сумму Людмила Геннадьевна не может. Остальные деньги уходят на проезд до кладбища и на еду.

К огромному удивлению общественника и журналистов, Людмила Геннадьевна заявила, что в отоплении и электричестве не нуждается: «Сейчас делать ничего не надо, котел все равно сломан. Весной я помощь приму. Я уже ночевала так, в шубе, прошлой зимой, не замерзну». Иван Демидов слова пожилой женщины списал на ее расшатанное эмоциональное состояние. Он намерен уговорить Людмилу Геннадьевну принять помощь.

Березовский, Антон Гуськов, Александр Саливанчук

Березовский. Другие новости 21.12.17

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