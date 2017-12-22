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Суббота, 23 декабря 2017, 16:35 мск

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Прокурор запросил два года ограничения свободы для хирурга, которого судят за смерть хоккеиста клуба «Спутник»

Судебное разбирательству по делу хирурга, которого обвиняют в смерти хоккеиста клуба «Спутник», вышло на финишную прямую. В ходе судебных прений прокурор запросил для медика два года ограничения свободы.

Напомним об этой нашумевшей истории. Сергей Симонов, 23-летний член хоккейного клуба «Спутник», выступающего в ВХЛ, погиб в январе 2016 года. Спортсмен получил травму на тренировке – после столкновения с партнером по команде ему стало плохо. Его госпитализировали, парень жаловался на боль в левом межреберье и в области левой реберной дуги. После осмотра ему был поставлен диагноз – «тупая травма живота». После ряда диагностических манипуляций врачом назначено проведение экстренной операции, в его брюшной полости скапливалась кровь. В больницу он поступил в 21:30, примерно через час врач начал операцию, она длилась с 22 час. 40 мин. до 23 час. 50 мин. При этом хирург в нарушение требований ведомственных инструкций работал без ассистента, хотя такая возможность у него была. Врач провел полостную операцию, в ходе которой плохо перевязал сосуды. Ночью у пациента началось внутреннее кровотечение, он жаловался на боли, жажду, развился геморрагический шок. Ему назначили релапаратомию (повторную лапаротомию) и начали реанимировать. Во время операции у спортсмена остановилось сердце. Он погиб.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в ходе судебных прений государственный обвинитель ориентировал суд на назначение наказания врачу-хирургу в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок 2 года. Оглашение приговора назначено на 25 декабря 2017 года.

Нижний Тагил, служба информации

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