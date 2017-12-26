На Урале вынесен приговор хирургу, после операции которого умер хоккеист

В Свердловской области вынесен приговор хирургу, которого обвиняли в смерти хоккеиста клуба «Спутник» Сергея Симонова из Нижнего Тагила

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на скамье подсудимых оказался сотрудник городской больницы № 1 Нижнего Тагила Роман Уланов. Он признан виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). «Медицинский работник приговорен к 2 годам ограничения свободы. Также в течение одного года ему запрещено заниматься врачебной деятельностью», – сообщили сегодня нашему агентству в канцелярии Дзержинского районного суда Нижнего Тагила. К слову, почти такое же наказание в ходе прений сторон запрашивал прокурор.

Напомним, 23-летний Сергей Симонов скончался в январе 2016 года. Спортсмен получил травму на тренировке, его госпитализировали. Симонов жаловался на боль в левом межреберье и в области левой реберной дуги. После осмотра ему был поставлен диагноз – «тупая травма живота». Врач назначил экстренную операцию, поскольку в брюшной полости хоккеиста начала скапливаться кровь. В ходе операции, как установило следствие и суд, хирург в нарушение инструкций работал без ассистента, хотя такая возможность у него была. Врач провел полостную операцию, в ходе которой плохо перевязал сосуды. Ночью у пациента началось внутреннее кровотечение, спортсмена пришлось реанимировать. Однако, несмотря на принятые меры, молодого человека спасти не удалось.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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