Жители дома в Парковом районе страдают из-за пенсионерки, выбрасывающей мусор и фекалии на улицу (ВИДЕО, ФОТО)

Жители дома в Парковом районе ополчились на одинокую пенсионерку, выбрасывающую на улицу свои фекалии через окно шестого этажа.

Ковровое бомбометание на улице Большакова

Как рассказали жители дома, пожилая женщина живет одна и не способна оплачивать коммунальные услуги. В результате она предпочитает избавляться от продуктов жизнедеятельности, открывая окно и бомбардируя фекалиями окрестности. Общаться с кем-либо – даже с представителями коммунальных служб – пенсионерка отказывается. Вместе с тем у женщины есть и сочувствующие в подъезде, которые стараются помогать ей в уборке и объясняют, что бабушке требуется медицинская помощь.

По этому поводу в подъезде даже устраивали собрание о принудительном лечении, но пока бомбометание не прекращается.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.12.17

Не Шемуром единым: ивдельцы жалуются на ядовитые отвалы еще одного рудника УГМК. / На Урале поход полицейского за минералкой закончился кровопролитием и битьем витрин (ФОТО). / Прогнозируемое разочарование. Зачем действующий сотрудник администрации президента Титов пошел на выборы кандидатом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»