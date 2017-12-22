Жители дома в Парковом районе страдают из-за пенсионерки, выбрасывающей мусор и фекалии на улицу (ВИДЕО, ФОТО)

Жители дома в Парковом районе ополчились на одинокую пенсионерку, выбрасывающую на улицу свои фекалии через окно шестого этажа.
Ковровое бомбометание на улице Большакова
Как рассказали жители дома, пожилая женщина живет одна и не способна оплачивать коммунальные услуги. В результате она предпочитает избавляться от продуктов жизнедеятельности, открывая окно и бомбардируя фекалиями окрестности. Общаться с кем-либо – даже с представителями коммунальных служб – пенсионерка отказывается. Вместе с тем у женщины есть и сочувствующие в подъезде, которые стараются помогать ей в уборке и объясняют, что бабушке требуется медицинская помощь.
По этому поводу в подъезде даже устраивали собрание о принудительном лечении, но пока бомбометание не прекращается.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 22.12.17
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