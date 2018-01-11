Психиатра вызывали? Как проверить соседа на взрывоопасность

Ноябрьский взрыв газа в жилом доме в Удмуртии, устроенный психически нездоровым мужчиной, вновь породил дискуссии о необходимости или возможности предотвратить такие инциденты в дальнейшем. Ижевчанин устроил взрыв в девятиэтажке, убив семерых человек, потому что так ему приказали сделать голоса в голове, нашептавшие, что соседи плохо о нем думают. Случай в Удмуртии – лишь один из нескольких. Недавно «Новый День» писал о пожилой женщине, которая терроризирует своих соседей, разбрасывая фекалии из окна, в прошлом году мужчина, состоявший на учете в психдиспансере, устроил пожар в прокуратуре Первоуральска, предварительно облив себя бензином. Но даже если человек ведет себя подозрительно, проверить, не подчиняется ли он приказам, которые звучат в его голове, практически нереально.

Тем более практически невозможно отправить на лечение человека, который сам не хочет этого, утверждают психиатры. Закон не позволяет действовать против воли гражданина, даже если тот не совсем адекватен. Только в крайних случаях – когда человек явно может навредить себе или другим. Такое положение дел стало реакцией на более жесткое советское законодательство в сфере психиатрии.

«Пока человек ведет себя адекватно, не выбивается, в социуме адаптирован, нам крайне трудно его диагностировать – даже на профосмотрах, поскольку он может быть сдержан, может вести себя правильно. Но исключить обострение у формально здорового и внешне нормального человека нельзя. Когда человек находится в психозе, под влиянием императивных голосов, своих бредовых переживаний, возможно всякое – он может произвести какие-то неправильные действия. Это крайне редко, но бывает. Хотя гораздо больше преступлений совершается здоровыми людьми», – сказал «Новому Дню» главный психиатр Свердловской области Олег Сердюк.

По его словам, специалистам по душевным расстройствам нередко приходится работать в связке с правоохранителями, но даже присутствие полиции не дает права принудительно госпитализировать человека с нарушениями психики. Даже если он ведет себя неадекватно. «Любая система, защищающая граждан, ущемляет в правах других граждан. Безопасно только в полностью тоталитарном государстве, а у нас не такое. Конечно, с полицией мы работаем, в прошлом году обновились приказы нашего министерства по поводу работы с потенциально опасными клиентами, но мы все равно ограничены в правах – ни психиатр, ни участковый фактически не может зайти в квартиру без приглашения или санкции следователя или суда», – пояснил собеседник агентства.

В исключительных случаях, когда очевидно, что человек в силу душевного расстройства может создать опасность для себя или окружающих, его могут принудительно госпитализировать – такие полномочия, например, есть у специальных врачебных бригад скорой психиатрической помощи. Однако решение может принимать только врач, а не фельдшер. Это прописано в приказе Минздрава РФ № 108. Впрочем, по такому сценарию действуют лишь в крайних случаях.

Есть и другой путь проверить соседа, чье душевное здоровье и поведение очевидно вызывают беспокойство у окружающих. «Я как главный специалист отвечаю на большое количество обращений, которые мне поступают. Надо написать нам в приемную на имя главврача или на сайт минздрава. Мы обязаны прореагировать на сообщение, жалобу на действия какого-то человека, при этом должно быть не просто написано: «Вот, Иван Иванович нехороший», а подробно рассказано о странностях в поведении. Мы запрашиваем у участкового психиатра, есть ли у него данные на человека, на которого поступила жалоба, а также передаем ему свою информацию и ждем от него обратной связи, когда он выйдет на адрес. Конечно, он не сразу побежит проверять, человека может дома не быть, он может дверь не открыть, врача ведь не приставить к двери нашего потенциального клиента, как и полицейского, но работа все равно будет проведена. Если есть обращение, жалоба, если есть потенциальная опасность, то мы не нарушаем ничьего права, просто поинтересовавшись, все ли у него хорошо. Тем более если настороженность не одного человека, а всех соседей, целого коллектива», – объяснил Олег Сердюк.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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