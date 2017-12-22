Сбои в работе касс продолжаются, эксперты не исключают повторения коллапса

В Екатеринбурге на устранение программной ошибки в кассовых аппаратах ушло как минимум два дня. Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера вечером покупатели не могли получить чеки в супермаркетах «Магнит» на улицах Мичурина и Сулимова. В региональном представительстве компании «Штрих-М» подтвердили, что 21 декабря специалисты отработали 20 вызовов для восстановления работы контрольно-кассовой техники. В день массового сбоя их было 150. Пока ритейлеры подсчитывают убытки, эксперты указывают на несовершенство системы – если не появятся дублирующие программы, подобные технические коллапсы в торговле могут повториться.

Напомним, масштабный сбой работы онлайн касс по всей России случился 20 декабря. По информации ФНС, проблемы затронули контрольно-кассовую технику четырех производителей – «Штрих-М», «РР-Электро», ООО «Тринити» и «НТЦ «Измеритель». Налоговики разрешили пострадавшим торговым точкам проводить расчеты без выдачи чеков, при условии последующей корректировки полученной выручки после восстановления работы кассы. В этом случае административная ответственность продавцам не грозит. Компания «Штрих М» позже пояснила, что ошибка возникла при конвертации даты 20.12.2017 в программном обеспечении ККТ, и проблема была устранена в течение суток.

Тем не менее, неработающие кассы были и на второй день после сбоя. Жительница Екатеринбурга Татьяна рассказала агентству, что вчера вечером в магазине «Магнит» на улице Мичурина покупателям не выдавали чеки. Только после настойчивой просьбы одной из женщин продавцы выписали товарный чек вручную. 21 декабря аналогичные проблемы с кассами в магазинах этого ритейла наблюдались в других городах. Пресс-служба компании «Магнит» на запрос «Нового Дня» не ответила.

В Екатеринбурге устранением неполадок в работе онлайн касс занимались специалисты компании «Оргтехцентр», регионального представителя «Штрих-М». «У нас 20 декабря был аврал, специалисты выезжали на 150 вызовов. Но многие наши клиенты устраняли проблему самостоятельно. В среду утром на сайте производителя появилась новая прошивка программы с рекомендациями по установке. Кто технически подкован, установили сами – мы звонили, интересовались, как получилось у них. Другие обращались за помощью», – рассказала РИА «Новый День» директор компании Елена Донец. По ее словам, на устранение ошибки в программе кассового аппарата уходит около 10 минут. Если кассу привозят в офис компании, то проблема решается моментально. Если специалист выезжает в торговую точку, то надо учитывать ситуацию на дорогах и пробки. Вчера в компанию также поступали обращения от владельцев касс. «Было порядка 20 заявок», – сообщила Елена Донец, не называя торговые точки.

Напомним, в 2017 году розничная торговля перешла со старых контрольно-кассовых аппаратов на современные онлайн кассы, данные с которых сразу передаются в налоговую службу. Полное переоборудование магазинов и торговых предприятий должно было завершиться к 1 июля.

Как считает директор Института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин, система до сих пор не обкатана, что и доказал случившийся массовый сбой: «Пока все работает не так, как хотелось бы. Вполне возможно, что-то подобное может повториться в будущем. Наверное, стоит поработать над тем, чтобы снизить вероятность ошибок и продолжительности сбоя по времени – есть большая разница, когда касса не работает 10 минут или несколько часов».

По мнению финансового аналитика Константина Селянина, причиной во многом стал факт, что все программное обеспечение оказалось в руках одного разработчика, компании «Штрих М».

«Создание любой монополии, особенно в таком деликатном деле как налоговый учет, чревато последствиями. До разработки ПО должны быть допущена не одна, а несколько компаний, чтобы существовали дублирующие программы и в случае сбоя, торговые точки могли перейти с одной на другую. То, что произошло, конечно, ведет и к убыткам ритейлеров и к огромному неудобству покупателей. Из этой ситуации нужно извлечь правильные уроки. Сейчас под угрозу поставлен весь ритейл. Совершенно очевидно, что такие поломки могут происходить и в будущем. Для налоговой службы этот вопрос нужно разрешить. Потому что те советы, что дает сейчас ФНС, когда продавцам можно чуть ли не на коленке выписывать чеки – это мягко говоря, не технологичное предложение и не решение проблемы. На мой взгляд, должно быть четкое решение по двум вопросам. Во-первых, создание некой альтернативы одному разработчику, так что могли быть дублирующие системы. Во-вторых, четкие предписания со стороны налогового органа, что в таких ситуациях делать владельцам касс. Здесь, как мне кажется, фискальные задачи должны уступить место задаче другой – обеспечение бесперебойной работы розницы», – заключил эксперт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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