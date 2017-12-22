«Новая достопримечательность» у «Клевер-парка». Строители, утопившие в Исети экскаватор, вытащить его не надеются (ВИДЕО, ФОТО)

В Екатеринбурге уже несколько часов продолжаются работы по спасению утонувшего в реке экскаватора. Коллеги незадачливого водителя с суши комментируют ситуацию нецензурно и без конкретики. Ремонтная бригада на затопленной машине шутит, что возле «Клевер парка» появилась новая достопримечательность. Судя по всему, механики пытаются «оживить» двигатель после гидроудара.

Спасение экскаватора

Позже сотрудники офисных помещений, наблюдавшие за вялотекущей спасательной операцией, пояснили корреспондентам– тяжелая техника срывала остров ниже по течению. По каким-то причинам водитель решил проехать несколько сотен метров по реке, чтобы выбраться выше, но незнание фарватера его подвело. Как назло, машина заглохла на участке с крутым берегом.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.12.17

Общественники судятся с прокуратурой: требуют обнародовать тайное поручение президента (ВИДЕО). / Приговор владельцам собак, загрызших 7-летнюю девочку, огласят 29 декабря. / Слух дня: «президентский» выборный бюллетень будет почти в метр длиной. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»