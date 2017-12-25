Экскаватор, утонувший в Исети, вытащили со второй попытки (ВИДЕО)

Техника, застрявшая в реке рядом с комплексом «Клевер», сегодня выберется на сушу. После безуспешных попыток спасти один экскаватор с помощью другого строители обратились к профессионалам. Сегодня две автолебедки смогли выдернуть многотонную махину из ила и оттащить к берегу. Теперь машину будут заводить.

Спасение экскаватора

По словам автоспасателей, экскаватор в хорошем состоянии, нужно лишь зарядить аккумуляторы, и техника своим ходом выберется на берег. Как пояснил корреспондентам водитель второго трактора, тяжелая техника заехала в реку не случайно – экскаваторы углубляют русло Исети в этом участке.

Напомним, многотонный трактор заглох посередине реки в пятницу. Попытки запустить машину не увенчались успехом. За выходные экскаватор серьезно увяз, вытащить его с первой попытки не удалось.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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