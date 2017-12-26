ОНФ слепил новогоднее настроение в ЦПКиО (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня стартовала ежегодная акция «Новогоднее чудо», которую проводит Общероссийский народный фронт.

В многострадальном Центральном парке культуры и отдыха решили запустить конкурс на лучшего снеговика. Как объяснили в пресс-службе регионального штаба, «чтобы создать новогоднее настроение».

«До конца января мы будем принимать работы – ждем фотографии снеговиков от детей, школ, детских садов, активных граждан, в общем, от всех желающих. Снеговиков лепить необязательно в ЦПКиО. По итогам мы выберем лучшего снеговика Свердловской области и вручим победителю подарки», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе областного отделения.

Екатеринбург, служба информации

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