Сотрудницу налоговой поймали на покупке в 20 миллионов. Доходы ее семьи в год – около миллиона

Семья сотрудницы налоговой за один год накупила имущества на 20 миллионов рублей, притом что доход госслужащей и ее супруга за три года составил 4 миллиона. Прокуратура вмешалась и потребовала вернуть государству непонятно откуда взявшиеся деньги. Сумма возмещения составила менее полутора миллионов.

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проверила соблюдение антикоррупционного законодательства в Межрайонной ИФНС России № 24 по Свердловской области. В ходе проверки выяснилось, что супруг госслужащей в 2014 году купил имущество на общую сумму более 20 миллионов рублей. А за три предшествующих года он и его жена, сотрудница налоговой, вместе заработали менее 4 миллионов рублей.

В ходе проверки женщина не смогла подтвердить законность получения доходов. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Межрайонной ИФНС России № 24 также пришла к выводу о несоответствии расходов доходам государственной служащей и ее супруга. В ходе разбирательств женщина уволилась из налоговой по собственному желанию.

Согласно ст. 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам» прокурор может предъявить иск об обращении в доход государства имущества, полученного без подтверждения доходов и соответствия расходов доходам. Что и было сделано.

Однако к суду женщина и ее супруг нашли свидетелей, которые сказали, что это они давали семье деньги в долг. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в доход государства взыскано 1,4 миллиона рублей – эту сумму бывшей сотруднице налоговой подтвердить так и не удалось. Судебный акт в законную силу не вступил.

Екатеринбург, служба информации

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