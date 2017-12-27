Бывший силовик-антикоррупционер из Заречного приговорен к 8 годам строгача за взятку

Вынесен обвинительный приговор бывшему начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОВД Заречного Ивану Баланцову, обвиняемому в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, бывшему полицейскому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 6 миллионов рублей. Добавим, именно такой срок запросило для подсудимого гособвинение.

Напомним, по версии следствия, 14 сентября 2016 года Баланцов потребовал от управляющего екатеринбургского филиала ПАО «ТрансКапиталБанк» взятку в размере 600 тыс. рублей за оперативное и полное проведение проверочных мероприятий по его заявлению. Также он обещал способствовать дальнейшей передаче материалов в следственный отдел МО МВД России «Заречный» для возбуждения уголовного дела. В противном случае он отказывался проводить проверку. Через несколько дней представитель банка по указанию Баланцова положил в его машину часть взятки – 100 тысяч рублей. После этого мужчина вернулся в служебный кабинет полицейского, сообщил ему о выполненном условии и вышел из кабинета. В этот момент в кабинет подсудимого вошли сотрудники Управления собственной безопасности областного полицейского главка, к которым банковский работник заранее обратился с заявлением о том, что у него вымогают взятку. Злоумышленник был задержан в своем служебном кабинете.

Заречный, служба информации

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