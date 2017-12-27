Провокация или фанатизм? Неизвестные поставили в Екатеринбурге билборды с портретом Путина (ФОТО)

В Екатеринбурге появились первые билборды с изображением Владимира Путина, весьма напоминающие предвыборную агитацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на улицах уральской столицы замечены билборды с изображением логотипа президентских выборов-2018, портрета действующего главы государства Владимира Путина и лозунгом «Одна страна – один президент». Никаких выходных данных на билборде нет.

Кто решил оказать подобную «услугу» Владимиру Владимировичу – непонятно. В региональных отделениях «Единой России» и ОНФ от причастности к установке агитации категорически отказались.

Напомним, вчера инициативная группа избирателей проголосовала за выдвижение действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году. Однако подтверждение своего согласия баллотироваться Владимир Путин в ЦИК еще не представил, а следовательно, ни он, ни его сторонники начинать предвыборную агитацию пока не имеют права – в отличие, например, от Владимира Жириновского или Ксении Собчак. Более того, по закону кандидаты обязаны предоставлять в ЦИК образцы всех агитматериалов и оплачивать их только за счет средств избирательных фондов кандидатов. Счет же может быть открыт только после первичного обращения кандидата в ЦИК РФ.

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 27.12.17

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