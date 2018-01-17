УФАС требует демонтировать билборды с агитацией за Путина в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге до 26 января должны демонтировать билборды с агитацией за кандидата в президенты Владимира Путина, расположенные на нескольких улицах. УФАС посчитало, что рекламные конструкции установлены незаконно.

Предупреждение в адрес Министерства управления госимуществом Свердловской области размещено на сайте УФАС. В документе говорится, что министерство ранее не предприняло никаких мер по демонтажу незаконных рекламных конструкций. УФАС «предупреждает о необходимости… принятия всех зависящих от МУГИСО мер по демонтажу рекламных конструкций в срок до 26 января 2018 года», – говорится в предупреждении.

В частности, незаконная реклама размещена, по данным УФАС, на перекрестках Белинского – Шварца, Вильгельма де Геннина – Серафимы Дерябиной, Учителей – Советской. Как удалось установить СМИ, речь идет о плакатах в поддержку Владимира Путина. Напомним, билборды появились в Екатеринбурге в декабре. Как писал «Новый День», на них было изображение логотипа президентских выборов-2018, портрет действующего главы государства Владимира Путина и лозунг «Одна страна – один президент». Выходных данных на билборде нет.

Добавим, что плакаты появились еще до того, как Владимир Путин официально стал кандидатом в президенты, а потому такая агитация нарушает закон.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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