На Урале использованные новогодние ели станут «роддомами» для рыб (ВИДЕО)

Свердловские рыбоводы выступили с предложением к населению не выкидывать отслужившие новогодние ели в уличные контейнеры после Нового года, а отвозить в рыболовные хозяйства, где из деревьев можно сделать «роддома» для рыб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на протяжении десятилетий ихтиологи по всему миру собирают использованные ели и опускают их на дно водоемов в рыбопитомниках. Деревья становятся уютными норками для рыб, а елочные иголки – отличным «роддомом», где мальки потом могут прятаться от крупных рыб.

«На Среднем Урале постоянной практики создания таких своеобразных «елочных рифов», к сожалению, нет. Однако мы всегда открыты для диалога и рыбоводы в некоторых хозяйствах могут принять отслужившие ели. С их помощью можно увеличить популяцию рыбы. Кроме того, это избавило бы коммунальные службы от лишней работы», – сообщили нашему агентству в отделе госконтроля по Свердловской области Нижнеобского территориального управления госкомитета РФ по рыболовству.

Риф для рыб из новогоднего дерева

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.12.17

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