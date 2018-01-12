Выбросить, пристроить или закопать: как избавиться от новогодней елки

В ближайшие выходные большая часть горожан, отпраздновав старый Новый год, наверняка начнет избавляться от праздничных елок. Конечно, найдутся те, кто пожалеют еще не потерявшие товарного вида деревца – и отправят их на балкон до майских праздников. Но большинство людей просто отнесут на контейнерную площадку ставшие ненужными елки.

Экологи говорят: это не лучший способ сказать спасибо природе за новогоднее настроение. На мусорных полигонах, куда попадают праздничные деревья вместе с другими твердыми коммунальными отходами, елки почти не разлагаются из-за того, для этого нет нужных условий. Поэтому утилизировать деревца надо по-особенному. Например, в Москве каждый год проводится акция «Елочный круговорот», которую устраивают экоактивисты. Елки, очищенные от украшений, серпантина и «дождиков» отправляют на лесопилку, где деревца превращают в щепу, которую после используют в качестве удобрений и грунта для животных в Тимирязевском питомнике.

Но в Екатеринбурге, увы, практически нереально найти вторую жизнь праздничному деревцу. В комитете по экологии администрации Екатеринбурга «Новому Дню» пояснили, что акции, подобной московской, у нас не проводят. Причина простая – нет денег.

Елки иногда принимают в Екатеринбургском зоопарке, но, как правило, не от населения (есть опасность, что за иголки нет-нет да зацепится кусочек мишуры, который может попасть в пищеварительную систему какого-нибудь животного, вызвав серьезные проблемы со здоровьем). Да и пожухлые, пожелтевшие деревца в зоопарке вряд ли примут, поскольку их ставят в вольеры к питомцам, чтобы звери могли играть, чесаться о ветви и стволы или просто прятаться в них.

«Новый День» уже писал о том, что рыбохозяйства просили екатеринбуржцев приносить им отработавшие праздничные елки. Деревья становятся уютными норками для рыб, а елочные иголки – отличным убежищем, где мальки могут прятаться от крупных рыб. Это распространенная в мире практика, и ее хотят привить и в Свердловской области. «Мы всегда открыты для диалога, и рыбоводы в некоторых хозяйствах могут принять отслужившие ели. С их помощью можно увеличить популяцию рыбы. Кроме того, это избавило бы коммунальные службы от лишней работы», – ранее говорили «Новому Дню» в отделе госконтроля по Свердловской области Нижнеобского территориального управления госкомитета РФ по рыболовству.Добавим, что самый экологичный способ утилизации елки одновременно является и самым трудоемким: ее надо закопать. «Если вы сожгли дерево, то вернули углекислый газ в атмосферу. Елка ведь – это большой запас углерода, который она взяла из атмосферы, а если вы ее закопаете, то он останется в земле, не вернется в атмосферу. Так же и с любым другим деревом. Если не сжечь, то получится депонированный углерод, который не попадает в атмосферу. Индейцы Южной Америки, кстати, до прихода конкистадоров так и делали. Под землей сжигали, образовывался уголь, они его закапывали, получалась пористая почва, дающая хороший урожай, к тому же углерод был закопан», – рассказывал в интервью «Новому Дню» ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды ИЕНиМ УрФУ Константин Грибанов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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