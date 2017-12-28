Якоб: «Сейчас нет желающих инвестировать в метро»

Администрация Екатеринбурга не может найти инвесторов для строительства второй ветки метрополитена, поскольку нет гарантий возврата вложенных средств. Тем не менее, городские власти не исключают переговоры о государственно-частном партнерстве в этом вопросе, сообщил на пресс-конференции глава горадминистрации Александр Якоб.

«Желающих инвестировать в метро нет. Потому что инвестиции предполагают возврат финансов, а коммерческая деятельность метрополитена пока этого не предполагает. У бюджета тоже нет возможности инвестировать, это десятки миллиардов рублей. Если инвестор найдет решение, как вернуть деньги, город и правительство области готовы пойти на государственно-частное партнерство. К нам поступали иностранные предложения, но все упирается в возврат средств», – рассказал сити-менеджер.

Напомним, при обсуждении городского бюджета на 2018 год екатеринбургские депутаты просили мэрию включить в финансовый документ строку расходов на строительство второй ветки метро. Но желаемые поправки так и не были внесены. Ранее Якоб сообщал, что решение по метро будет принято в лучшем случае после завершения проектировки района «Экспо-сити» на ВИЗе. А реализация того проекта, в свою очередь, возможна в том случае, если Екатеринбург получит право на проведение международной выставки «Экспо-2025». Напомним, решение МВБ будет принято в ноябре 2018 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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