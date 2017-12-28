Архитекторы предложили Козицыну альтернативные места для ледовой арены

Архитектурная общественность по-прежнему надеется убедить гендиректора УГМК Андрея Козицына не сносить недостроенную телебашню в Екатеринбурге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил на градсовете его председатель Михаил Вяткин. По его словам, архитекторы передали меднику альтернативные предложения по размещению ледовой арены УГМК. Детали он пока раскрывать не стал, ссылаясь на то, что это произошло совсем недавно и необходимо дать УГМК время подумать.

В то же время бывший главный архитектор города пожалел, что телебашня не является объектом культурного наследия, – в этом случае защищать ее было бы проще.

Напомним, что в градсовет неоднократно обращались горожане, недовольные планами УГМК по сносу телебашни и строительству на ее месте ледовой арены. Вяткин прокомментировал эти обращения: «Люди пишут: «Вы же профессионалы, расскажите Козицыну, что так не надо, так делать нельзя». Но мы этого сделать не можем. Мы – совет при администрации города, и повестку нашей работы формирует администрация города».

Тем не менее, площадка телебашни и ледовая арена для «Автомобилиста» от УГМК уже включена в проект работы градсовета на 2018 год.

Екатеринбург, служба информации

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