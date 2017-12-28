«Собчак поддержу за программу «жди меня» и высшее образование», – бездомные нарисовали параллельную картину событий уходящего года (ВИДЕО)

Свердловские бездомные нарисовали свою картину уходящего года, которая показала, что общество живет в нескольких информационных пространствах, которые соприкасаются в неожиданных местах.

Сегодня представители екатеринбургской Епархии пригласили съемочные группы сразу нескольких каналов в благотворительную столовую на Бебеля, чтобы перед празднованием Нового Года журналисты могли пообщаться с бездомными. Это стало своего рода погружением в иную реальность. Несмотря на то, что бездомные пользуются СМИ – смотрят телевизор, а у некоторых есть и смартфоны, подключенные к интернет, они имеют совсем другое представление о действительности и топ-событий 2017-го от ведущих изданий и каналов не будет им близок.

Картина событий 2017-го

Событием года сборщики вторсырья назвали повышение цены за стеклобой и банки с 80 копеек до 90, что повысило доходы бездомных. Экономика и политика уровнем выше их интересует мало.

Опрошенные нами не знают о мундиале-2018 и о том, что теоретически чемпионат может коснуться и бездомных, которых могут выселить из города на время проведения футбольных матчей. Тех, кто имеет доступ к телевидению, волнует война на Украине, но им невдомек ни об операции в Сирии, ни о появлении биткоинов, фамилия Навальный звучит для посетителей благотворительной столовой незнакомо, а Путин вызывает негатив из-за своей миграционной политики. К слову, о выборах Президента бездомные узнали от нас – один считал, что нормой для такого мероприятия станет выдвижение кандидатуры Росселя,в то время как для представительницы прекрасного пола кандидатура Ксения Собчак стала приятным сюрпризом. Женщина выразила готовность проголосовать за Собчак, правда по очень странным причинам.

По каким – смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 28.12.17

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