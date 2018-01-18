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Четверг, 18 января 2018, 12:44 мск

Екатеринбург

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Свердловский избирком утвердил список избирательных участков для бомжей (ДОКУМЕНТ)

Избирательная комиссия Свердловской области утвердила список избирательных участков, на которых в день выборов президента 18 марта смогут проголосовать граждане, не имеющие места регистрации в Российской Федерации.

Как сообщили РИА «Новый День» в ИКСО, таких участков в области будет 81 – практически в каждом муниципалитете. В Екатеринбурге участков для граждан без прописки будет семь, по числу районов: в Верх-Исетском – на Крауля 82а (школа № 63); в Железнодорожном – на Свердлова, 30 (Дом музыки); в Кировском – на Первомайской, 63 (колледж транспортного строительства); в Ленинском – на Белинского, 123 (школа № 17); в Октябрьском – на Карла Маркса, 33 (гимназия № 13); Орджоникидзевском – на Космонавтов, 43 в (центр социального обслуживания «Малахит»).

«Территориальным избиркомам совместно с органами МСУ и СМИ рекомендовано проинформировать избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства, в пределах Российской Федерации, о возможности голосования и месте расположения соответствующих избирательных участков», – добавляют в ИКСО.

Напомним, такая практика существовала и в прошлые годы. Чтобы проголосовать, гражданину без регистрации, необходимо в день выборов написать на участке заявление, в котором указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения и паспортные данные. Далее комиссия включает его в общий список избирателей и допускает до голосования. Во избежание «каруселей» с участием бомжей, территориальные комиссии заносят всех избирателей без регистрации в электронный реестр. Поэтому в день выборов участковая комиссия сможет отследить по Интернету, кто из них на каком участке взял бюллетень – это было одним из новшеств парламентских выборов 2016 года.

Список участков

Екатеринбург, служба информации

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