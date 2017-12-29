В поселке Садовом взрыв газа, 40 человек эвакуированы, в пятиэтажке треснула стена (ФОТО)

Вечером 28 декабря в одной из квартир пятиэтажки в поселке Садовый прогремел взрыв, после чего квартира загорелась. Прибывшие на место пожарные спасли из огня жильца квартиры, и эвакуировали весь дом – 40 человек.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, при осмотре мнококвартирника была обнаружена трещина в стене. Пятиэтажка обесточена, людей временно разместили в школе. Для организации помощи пострадавшим выехал врио зам.начальника ГУ ведомства Эдуард Лукоянов и глава администрации Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников.

По предварительным данным, причина ЧП – взрыв бытового газа. На месте продолжают работу следователи.

ФОТО ГУ МЧС по Свердловской области

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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